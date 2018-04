Operação Fizz: Defesa de Orlando Figueira quer abrir processo-crime contra Proença de Carvalho

A defesa de Orlando Figueira, em julgamento no processo Operação Fizz, pediu esta quinta-feira a abertura de um procedimento criminal contra o advogado Proença de carvalho, por falsidade de testemunho.

Após uma acareação entre o ex-procurador do Ministério Público e a testemunha, por contradições entre depoimentos, que não serviu para esclarecer as incongruências dado que ambos mantiveram as declarações, a defesa de Orlando Figueira considerou que Proença de Carvalho (na foto) mentiu e pediu para que fosse aberto um procedimento criminal.