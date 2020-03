Operação Marquês: "PT não foi empurrada pelo BES para a Oi", alega defesa de Granadeiro

A defesa do antigo presidente da PT alega que a venda da Vivo foi decidida pelos acionistas e a entrada na Oi pela pressão do Estado, rejeitando favorecimento ao BES de Ricardo Salgado.

A defesa de Henrique Granadeiro na Operação Marquês sustentou esta segunda-feira, terceiro dia do debate instrutório do processo, que o ex presidente da Portugal Telecom relativamente à estratégia da operadora no Brasil "não foi influenciada por Ricardo Salgado", recusando a existência de indícios de qualquer conduta criminosa.

Granadeiro está acusado de oito crimes, entre os quais de corrupção passiva e branqueamento de capitais, alegando o Ministério Público que o antigo gestor recebeu cerca de 24,5 milhões de euros da Espírito Santo Entreprises para beneficiar o grupo de Ricardo Salgado quer na oposição à OPA da Sonae quer na venda da brasileira Vivo.

Depois de na passada sexta-feira o advogado de Granadeiro, Nuno Líbano Monteiro, ter respondido a questões levantadas pelo Ministério Público sobre a OPA da Sonae, esta segunda-feira a advogada Beatriz Eusébio da Costa debruçou-se sobre os negócios no Brasil.





A defesa de Henrique Granadeiro salientou que desde 1998 que a PT tinha em estudo alternativas para a sua expansão e que no Brasil não foi apenas a Telemar que foi estudada, garantindo que esses "vários cenários não estavam relacionados com interesses do BES no mercado brasileiro mas com a expansão internacional da PT", acusando estar a haver uma "descontextualização" por parte da acusação de alguns emails.