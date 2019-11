Operador suíço pode ser elo entre fraudes em dois continentes

Um operador chamado Marc Demane-Debih foi detido no ano passado na Sérvia com um mandado de prisão dos EUA por supostas fraudes com valores mobiliários e extraditado para Nova Iorque em maio, segundo a porta-voz de um tribunal de Belgrado.

Um misterioso operador do mercado financeiro da Suíça pode ser o elo entre acusações de abuso de informação privilegiada nos EUA reveladas no mês passado e investigações aparentemente não relacionadas no Reino Unido e na França.





Os casos em Nova Iorque envolviam um profissional do Goldman Sachs Group, um grego dono de um restaurante e um operador do mercado financeiro que também joga póquer. Contudo, várias acusações mencionavam um operador suíço de identidade desconhecida. Foram usados cognomes diferentes e não está claro se as referências são ao mesmo indivíduo, mas o trader é descrito em termos semelhantes.

Um operador chamado Marc Demane-Debih, residente em Genebra, foi detido no ano passado na Sérvia com um mandado de prisão dos EUA por supostas fraudes com valores mobiliários e extraditado para Nova Iorque em maio, segundo a porta-voz de um tribunal de Belgrado. O nome dele não aparece em nenhuma das acusações, nem em qualquer registo público ou lista penitenciária, o que indica que pode estar a cooperar com as autoridades. Um porta-voz do Ministério Público de Nova Iorque recusou-se a comentar o pedido de extradição ou a identidade do operador suíço citado nas acusações.

As tentativas de contacto com Demane-Debih não surtiram resultado. No entanto, entrevistas com pessoas próximas de Demane-Debih fizeram a ligação entre ele e os casos dos EUA e com alguns membros de uma alegada rede de informações privilegiadas em França. Pelo menos uma pessoa acusada em França estava em contacto com Walid Choucair (na foto), declarado culpado em Londres em junho de negociar informações privilegiadas.

Choucair, por sua vez, é um dos vários operadores de Londres que participam dos mesmos círculos sociais que Joseph El-Khouri, o operador e jogador de póquer indiciado em Nova Iorque, de acordo com fontes com conhecimento do assunto.

Rede de "insiders"