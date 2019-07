O misterioso milionário do caso de "insider trading" em Londres

Quando Alshair Fiyaz, um empresário rico com cabelo desgrenhado, entrou no jardim do Four Seasons Hotel em Londres, numa agradável noite de junho há cinco anos, não tinha ideia de que estava a ser seguido. Fiyaz tinha um encontro com Walid Choucair, um trader que vestia casacos de capuz e que colecionava objetos do "Star Wars" e guitarras caras. Nenhum dos dois percebeu que um agente da Agência Nacional contra o Crime, ou NCA, tinha colocado um gravador no jardim.

O investigador estava a seguir as pistas de Fiyaz devido a uma investigação sobre insider trading, ou informação privilegiada, sendo conduzida pela NCA, o equivalente ao FBI no Reino Unido. Choucair não era suspeito, e a polícia não sabia quem ele era antes de instalar o dispositivo. Mas, depois do encontro, o agente seguiu Choucair até um apartamento perto do Royal Albert Hall.

Aquele fatídico encontro no Four Seasons, recordado no tribunal, transformaria Choucair - cuja vida era de uma procura constante por informações sobre grandes negócios - no réu mais popular da Europa. E os seus dois julgamentos - o primeiro terminou no ano passado com júri suspenso; o segundo com uma condenação no final de junho - abriram uma janela para uma rede ampla de traders de Londres a Dubai, bem como para uma investigação multinacional sobre operações com informações privilegiadas.

O nome de Fiyaz e os detalhes da reunião do Four Seasons surgiram com frequência nos julgamentos. Choucair disse que frequentemente discutia negócios com Fiyaz, que se deu tão bem ao ponto de comprar um iate de 86 metros e um clube de polo. Os dois tinham festejado no Tramp, um clube londrino frequentado por estrelas do rock e membros da nobreza, onde gastavam milhares de dólares em garrafas Cristal de três litros. Instituições financeiras alertaram reguladores do Reino Unido sobre as operações de Fiyaz 71 vezes em 2013 e 2014, disse o advogado de Choucair ao tribunal, citando informações do regulador. No entanto, Fiyaz não estava no banco dos réus. Nunca foi acusado de crime e nega qualquer irregularidade.

Mas provas, testemunhos e documentos legais dos julgamentos de Choucair, bem como entrevistas com operadores, amigos, advogados e pessoas próximas à investigação sugerem que Fiyaz pode ter feito parte de uma rede que cultivava relações com banqueiros, partilhava dicas através de telefones pré-pagos para evitar serem rastreados, fornecia informações a jornalistas e, muitas vezes, monitorizava secretamente operações de outros operadores. Usando o seu próprio dinheiro ou fundos com alto património, lucraram dezenas de milhões de dólares apostando em ações pouco antes de uma notícia fazer disparar o preço dos títulos. Em 2014, o núcleo da rede, com cerca de uma dúzia de traders, faturou mais de 100 milhões de dólares, número calculado com a soma de valores de documentos enviados à comissão de valores mobiliários e conversas com operadores.

Reguladores em França e no Reino Unido, onde negociações anormais ocorreram antes de mais de uma em cada cinco aquisições, identificaram a equipa suspeita das transações de Fiyaz, Choucair e outros operadores. Além de Choucair e Fabiana Abdel-Malek, então diretora de compliance do UBS, condenada no mesmo julgamento por fornecer informações de um banco de dados confidenciais, sete homens, incluindo o trader de Genebra Alexis Kuperfis e o ex-banqueiro Stephane Fima, foram acusados de insider trading em França. Todos negam as acusações. Outro operador preso na Sérvia em novembro, sob um mandado de prisão dos EUA que o acusava de ter cometido fraudes com valores mobiliários, foi extraditado em maio, confirmaram autoridades sérvias. Promotores dos EUA estão a colaborar com agentes europeus na sua própria investigação, informou a Bloomberg News no mês passado.





Uma porta-voz de Fiyaz disse, através de e-mail, que ele "nunca foi questionado, acusado ou condenado por insider trading ou má conduta financeira no Reino Unido ou em qualquer jurisdição".