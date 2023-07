Os negócios por detrás das buscas aos quadros da Altice

Prédios vendidos a duas empresas com ligações a um dos homens mais próximos de Armando Pereira, cofundador do grupo Altice, terão motivado as buscas do Ministério Público. Valor das vendas rondou os 15 milhões de euros.

Os negócios por detrás das buscas aos quadros da Altice









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Os negócios por detrás das buscas aos quadros da Altice O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar