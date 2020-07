Perdas de 11,8 mil milhões levam MP a acusar 18 pessoas no caso Universo Espírito Santo

O Ministério Público deduziu acusação sobre 18 pessoas e 7 empresas no caso Universo Espírito Santo. Associação criminosa é uma das acusações a Ricardo Salgado, juntamente com outras 11 pessoas. No total, neste caso foram detetados oito tipo de crimes.

