Piqué perde batalha contra o Fisco e terá de pagar 2,1 milhões de euros

Gerard Piqué (ao centro na foto), jogador do Barcelona, perdeu a batalha contra a Agência Tributária de Espanha, revela o El País. O Tribunal não deu seguimento ao recurso que o defesa central apresentou. Depois da decisão, Piqué terá de pagar 2,1 milhões de euros ao Fisco.

O valor que o jogador terá de pagar inclui multas e impostos atrasados referentes aos anos de 2008,2009 e 2010, adianta o El País.

O Fisco alegou que Piqué simulou ceder os direitos da sua imagem à empresa Kerad Project de forma a pagar menos impostos.

Têm sido vários os processos lançados pelo Fisco espanhol a desportistas. O português Cristiano Ronaldo foi um dos alvos, tendo chegado a acordo com as autoridades e pagando 16,7 milhões de euros. O também português Fábio Coentrão também fechou um acordo com o fisco no valor de 1,7 milhões de euros.