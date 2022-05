PJ faz buscas por suspeitas de candidaturas falsas a fundos comunitários

A Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público estão a realizar buscas esta terça-feira em várias empresas por suspeitas de fraude em candidaturas a fundos comunitários, segundo noticia a CNN Portugal. Em causa estará o uso de informações falsas e desvio, para proveito próprio, de vários milhões de euros destinados a investimentos de empresas.O jornal Público adianta que os principais visados na operação são oito empresas que receberam apoios co-financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento, com um valor total de mais de seis milhões de euros. Este montante foi atribuido no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização - Compete 2020, Norte 2020, Centro 2020 e Lisboa 2020.

A operação de combate à fraude em fundos da União Europeia implica dezenas de buscas de norte a sul do país, não só a empresas, mas também em casas particulares de responsáveis das empresas e ainda um escritório de advogados. A investigação está a cargo da Unidade de Combate à Corrupção e está a ser dirigida, no DCIAP, pela procuradora Ana Carla Almeida, diz a CNN.



De acordo com o mesmo canal de televisão, a procuradora do DCIAP, que representa a Procuradoria Geral da República na estrutura da missão de acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, já tinha alertado para a falta de meios para evitar fraudes e corrupção na atribuição destes subsídios europeus.



As buscas foram confirmadas à Agência Lusa por fonte da PJ que adianta que a operação ainda decorre.



(Notícia atualizada)