Suspeitas de manipulação de audiências leva a buscas da PJ na GFK

A GFK, entidade que mede as audiências televisivas em Portugal, está a ser alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária. Em causa estão suspeitas de adulteração dos resultados das audiências, com consequências no mercado publicitário.

