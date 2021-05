PJ realiza buscas a Pinto da Costa, FCP e Portimonense

Os negócios de jogadores e empréstimos financeiros entre o Futebol Clube do Porto e o Portimonense e o empresário brasileiro Teo Fonseca estão a ser investigados e, na sequência disse, decorre esta quinta-feira uma operação de buscas e apreensão de documentos centrada nas regiões do Porto e Algarve.

A notícia foi avançada pela revista Sábado, segundo a qual as diligências decorrem no âmbito dos chamados processos do futebol e estão a ser dirigidas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, juntamente com a Polícia Judiciária.

Pinto da Costa, o dirigente portista, é um dos principais alvos individuais das buscas, segundo a Sábado. O mesmo acontece com Teo Fonseca, o empresário brasileiro que controla a maioria do capital do Portimonense.

Estão em causa suspeitas de fraude fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, entre outros crimes.