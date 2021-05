Última jornada da liga de futebol sem público nas bancadas

A direção da Liga Portugal considera "não estarem reunidas as condições de segurança, de equidade e logísticas" para a realização de testes-piloto com público na última jornada da Liga Nos, que será disputada a 18 e 19 de maio.

A decisão foi tomada numa reunião extraordinária, por videoconferência, realizada esta segunda-feira, 17 de maio, em que estiveram presentes o presidente da Liga, o vice-presidente da FPF e representantes do Sporting, Porto, Rio Ave, Farense, Boavista, Casa Pia, Oliveirense e Vilafranquense.

Numa nota assinada pelo líder da Liga de clubes, Pedro Proença, a entidade que organiza a prova refere que "na incerteza que permanece sobre as condições que as autoridades de saúde poderão vir a fixar, seria impossível preparar um plano de implementação a um dia da realização dos jogos".

Permitir que apenas uma parte das equipas pudessem ter o seu público presente nesta jornada decisiva, constituiria uma grave entorse à verdade desportiva e à equidade entre os competidores. Pedro Proença, presidente da Liga Portugal







"Acresce a circunstância de (…) a penúltima jornada não ter tido público nos estádios. Ora, com diversos objetivos desportivos ainda em aberto, permitir que apenas uma parte das equipas pudessem ter o seu público presente nesta jornada decisiva, constituiria uma grave entorse à verdade desportiva e à equidade entre os competidores", acrescenta.

Os cinco primeiros classificados do principal campeonato de futebol em Portugal já estão definidos – Sporting, Porto, Benfica, Braga e Paços de Ferreira –, mas ainda falta decidir a última vaga que dá acesso às competições europeias e os dois clubes que podem acompanhar o Nacional na descida de divisão.



Visando já a próxima temporada desportiva, a direção da Liga refere ainda que vai "encetar, desde já, todos os necessários contactos com a tutela e com as autoridades de saúde para que, logo desde o início da época 2021-22 possa retomar-se progressivamente a normalidade das assistências de público nos estádios das competições profissionais de futebol".





O regresso dos adeptos aos estádios, com um máximo correspondente a 10% da lotação, tinha sido anunciado na semana passada, um dia após o Sporting ter garantido a conquista do campeonato. Porém, o acesso seria garantido "exclusivamente" aos fãs dos clubes visitados, que à entrada do recinto deveriam apresentar o resultado negativo de um teste rápido para a covid-19.No entanto, a época desportiva não vai terminar sem que, pelo menos, um estádio em Portugal abra as portas para receber um jogo de futebol com público a assistir. É que a final da Liga dos Campeões entre o Chelsea e o Manchester City, agendada para 29 de maio, vai ser disputada no estádio do Dragão, no Porto, com 12 mil pessoas nas bancadas