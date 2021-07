Referendo dos advogados sobre permanência na CPAS passa para 2 de julho

O referendo lançado pela Ordem dos Advogados (OA) sobre a permanência dos seus membros na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e a possibilidade de passarem a optar por descontar para a Segurança Social foi remarcado para a próxima sexta-feira, 2 de julho, indicou o bastonário, Luís Meneses Leitão, em comunicado.

A votação, que decorre de forma eletrónica, através de uma plataforma digital, estava marcada para hoje, 20 de junho, mas um problema técnico acabou por inviabilizar a sua realização, tendo a Comissão Eleitoral do Referendo optado por suspender o processo por entender não existirem condições de fiabilidade e segurança para a respectiva realização.

O problema, explica o bastonário, "resultou da emissão pela empresa contratada de um certificado com hora de Espanha e dos outros certificados emitidos com hora de Portugal, o que inviabilizou a abertura e verificação da urna de voto".

A situação foi entretanto resolvida, pelo que foi decidido dar continuidade ao processo, passando o período de votação a decorrer entre as 00h00 e as 20h00 do dia 2 de julho de 2021.

Entretanto, explica o comunicado, "mantêm-se válidas todas as credenciais de voto anteriormente emitidas, podendo as mesmas serem usadas para exercício do direito de voto para votação a partir das 00h00 de sexta-feira".

Os advogados que conseguiram votar antes de o problema técnico ter levado à suspensão do processo terão, no entanto, de repetir a sua votação.