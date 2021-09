Salgado chama mais de 80 testemunhas ao caso GES

Ricardo Salgado, principal arguido do processo que ficou conhecido por Universo Espírito Santo, quer chamar mais de 80 pessoas a testemunhar no âmbito deste caso. Entre elas, estão nomes conhecidos, como Pedro Passos Coelho, Vítor Bento, Francisco Murteira Nabo e vários antigos administradores do Grupo Espírito Santo (GES), mas, também, cidadãos desconhecidos, que são apenas identificados como clientes do BES.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...