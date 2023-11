Dinheiro de Escária: "Vá amanhã ao banco com 75 mil euros. Tínhamos um sarilho terrível"

porque não aquele sítio? Aquele sítio é alguma igreja?"

"Vítor Escária foi confrontado com o recebimento de uma quantia que, não sendo astronómica, era elevada e ele não sabia mito bem o que lhe fazer. Era um questão que estava a ponderar fazer", sublinhou.



No âmbito destas regras, as instituições financeiras estão obrigadas a deveres reforçados de identificação dos cllientes bancários, individuais e empresariais, bem como a rastrear e identificar todo o tipo de operações consideradas suspeitas ou não justificadas.



O advogado de defesa de Vítor Escária voltou a repetir que os mais de 75 mil euros que foram apreendidos em São Bento "não são dinheiro ilegal" e acabou por surpreender ao tenar justificar o facto de o ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro ter recebido pagamentos em numerário."Vá amanhã ao banco com 75 mil euros e vai ver o que lhe dizem. Teríamos um sarilho terrível", disse Tiago Rodrigues Bastos à porta do tribunal de Instrução Criminal após Vítor Escária ter prestado depoimento perante o juiz de instrução.Questionado sobre o facto de Escária ter recebido verbas em notas, o advogado explicou que "tempos houve em que se recebia em dinheiro". "Isso [transferências bancárias] são questões dos tempos modernos", atirou.Já sobre o facto de o dinheiro ter sido guardado na residência oficial do primeiro-ministro, e não em casa do próprio chefe de gabinete, o advogado respondeu: "EO Ministério Público apreendeu, no âmbito das buscas realizadas ao gabinete de Vítor Escária em São Bento, 78.500 euros em dinheiro que, segundo a investigação, estaria escondido em livros e caixas de vinho.Tiago Rodrigues Bastos afirmou ainda que as verbas eram referentes a pagamentos de serviços prestados antes do chefe de gabinete assumir funções."Trata-se de dinheiro de Vítor Escária, parte do dinheiro é proveniente de aulas ministradas em Angola e a restante parte de dinheiro é trabalhos realizados de consultoria antes de ter assumido as funções e que ele tinha sido recebido entretanto", detalhou o causídico.À porta do tribunal, o advogado de Escária acrescentou que "aConfrontado com o facto de Escária estar já em funções no gabinete de António Costa há muito tempo, o advogado afirmou que "as pessoas que trabalham liberalmente não têm os pagamentos ao fim do mês, a 30 ou 90 dias". "Há pagamentos que são feitos com muito tempo de distância."Em 2018 entrou em vigor