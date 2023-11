Chefe de gabinete de Costa tinha 75.800 euros em dinheiro escondidos

Bem escondido, dividido em envelopes e em livros, em diferentes prateleiras, e em caixas de vinho. Foi assim que os elementos da PSP que realizaram as buscas ao escritório do chefe de gabinete do primeiro-ministro António Costa, Vítor Escária, encontraram 75.800 euros em dinheiro, avança o Público esta quinta-feira.Nas buscas que tiveram lugar na terça-feira à tarde estiveram também presentes o juiz de instrução e o procurador Rosário Teixeira. A equipa de investigação permaneceu no palácio de São Bento desde as duas da tarde e até depois da hora do jantar, não tendo preendido qualquer material diretamente ligado ao primeiro-ministro. As provas recolhidas (agenda eletrónica, e-mails, conversas por sms e Whatsapp) serão analisadas nas próximas semanas, sendo que só depois disso se poderá verificar se existem ou não referências a António Costa.Já em casa do ministro João Galamba foi encontrada uma pequena quantidade de haxixe, dentro do valor legal admissível por lei para autoconsumo, além de terem sido apreendidos também telemóveis e computadores.Esta manhã, à chegada ao Campus da Justiça para acompanhar os interrogatórios que entretanto terão início, o advodado de Vítor Escária, prestou declarações às televisões sobre o dinheiro encontrado pela PSP: "Nunca esteve em causa nos autos do Ministério Público que Vítor Escária tivesse recebido dinheiro de quem quer que fosse. A quantia apreendida no gabinete relaciona-se com a sua atividade empresarial anterior às funções de chefe de gabite. Essas explicações serão dadas ao tribunal. para já, constam nos autos apenas para causar discussão na praça pública. Foi um facto acrescentado a martelo. Não é crime manter numerário de qualquer montante. É um facto lateral e não tem nada a ver com a investigação e o processo em curso".