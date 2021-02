Fiscalistas veem medidas tímidas a apoiar emprego

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

As medidas que o Governo tem adotado no capítulo fiscal para apoiar as empresas, em particular as dos setores da economia mais afetados pela pandemia, sabem a pouco, quando está em causa a sua sobrevivência e a manutenção dos postos de trabalho. Para os fiscalistas ouvidos pelo Negócios, é verdade que a margem de manobra do Executivo não é grande, mas sem intervenção na área tributária será difí...