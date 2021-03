Pandemia agravou lentidão da Justiça

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Desde o final de janeiro deste ano, quando os números de infetados por covid-19 dispararam, que os prazos dos processos judiciais não urgentes estão suspensos. Tal já tinha sucedido em 2020, quando a primeira vaga da pandemia obrigou a Justiça a parar. Resultado, o atraso na conclusão dos processos judiciais pendentes agravou-se e, mesmo com o diploma do Governo que hoje será debatido no Parlamento e que prevê a cessação da suspensã...