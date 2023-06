Acórdãos do Tribunal Constitucional: Advogados descartam mexidas na lei pedidas pela concorrência

Líder do regulador defende alterações à lei setorial, para salvaguardar a atuação da Autoridade da Concorrência.









A necessidade de mudar a Lei da Concorrência por causa de recentes acórdãos do Tribunal Constitucional (TC) contra decisões do regulador setorial é descartada pelos especialistas nesta área do Direito ouvidos pelo Negócios. Dizem que seria uma mudança inútil, injustificada e até precipitada.



Em causa estão acórdãos em que o TC coloca em causa decisões da Autoridade da Concorrência (AdC),...