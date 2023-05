Arrendamento coercivo: Lei terá de respeitar direito à habitação e à propriedade

Apreciação da medida do arrendamento coercivo, do programa “Mais Habitação”, suscitou reparos dos técnicos do Parlamento









Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A medida que prevê o arrendamento forçado de imóveis, no âmbito do programa "Mais Habitação", foi alvo de reparos de âmbito constitucional por parte dos técnicos do Parlamento que elaboraram a chamada nota de admissibilidade do diploma do Governo. A proposta "parece consubstanciar uma restrição ao direito à propriedade privada", escreveram os técnicos, tal como o Negócios noticiou. Os advogados que ouvimos veem ...