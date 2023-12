Assessoria jurídica às empresas em 2023: Receio no início do ano superado pelo investimento

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Inflação, juros bancários altos, dificuldades económicas, guerras na Ucrânia e no Médio Oriente e, por fim, uma crise política no País, a conjuntura ao longo do ano teve de tudo para que nada corresse bem na atividade empresarial e na mundo da assessoria jurídica. Quase no fim 2023, contudo, o balanço que é feito por responsáveis de sociedades de advogados contactados pelo Negócios mostra que, apesar do receio,...