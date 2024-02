Direito Penal: Leitura de decisão do TC explica longos dias de detenção

Partilhar artigo



Por lei, quem é detido para primeiro interrogatório no âmbito de uma investigação judicial deve ser presente a juiz no prazo de 48 horas. No entanto, os casos em que tal não sucede, sobretudo em situações que envolvem criminalidade económica, têm-se multiplicado, o que recentemente suscitou críticas da Associação de Advogados Penalistas, também conhecida por Fórum Penal. Em causa estará a ...