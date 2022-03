“Ministério Público não pode negociar com um arguido e começar por esmagá-lo”

Paulo Saragoça da Matta, conhecido especialista em direito penal económico que está a transferir-se de armas e bagagens para a sociedade internacional DLA Piper, defende uma justiça premial e de negociação, mas diz que para tanto têm de existir mudanças no no "mindset" do Ministério Público. Não se pode "negociar com um arguido, num processo criminal ou contraordenacional, e começar por esmagar a pessoa", critica.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...