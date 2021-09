Para especialistas, é inoportuno mexer nas leis laborais

O Governo apresentou aos parceiros sociais a chamada "Agenda do Trabalho Digno", contendo 64 propostas. As medidas concretas continuam ainda por divulgar publicamente, mas em causa estão, segundo informação avançada pelo ministério de Ana Mendes Godinho, aspetos como dificultar as renovações dos contratos temporários ou encurtar o aviso prévio para denúncia do contrato durante o período experimental. Até que ponto

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...