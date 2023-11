Pedro Rebelo de Sousa deixa liderança da SRS após 30 anos

César Sá Esteves e Octávio Castelo Paulo foram eleitos como novos ‘managing partners’ – sócios gerentes - da sociedade de advogados fundada por Pedro Rebelo de Sousa, que assume as funções de ‘senior partner’.Na assembleia-geral que elegeu os novos líderes daquela sociedade, foi também eleito um novo conselho de administração, presidido por Pedro Rebelo de Sousa e composto por César Sá Esteves, Octávio Castelo Paulo, José Luís Moreira da Silva, Alexandra Valente, Gonçalo Anastácio, Alexandre Roque e Maria José de Tavares."O César e o Octávio são profissionais respeitados e excelentes pessoas; estando desde início na SRS Legal, representam o seu presente e o seu futuro e — tenho a certeza — farão jus ao percurso bem-sucedido deste projeto com mais de 30 anos", afiançou Pedro Rebelo de Sousa.As mudanças na estrutura de topo da SRS foram equacionadas em 2018/19, mas o processo foi suspenso com a pandemia da Covid-19, sendo retomado em 2021, para preparar a renovação da sociedade, que foi aprovada no início desta semana em assembleia-geral de sócios.