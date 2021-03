Angola recebe investimento de 524 milhões de euros em energia solar

Angola vai receber um mega investimento de 524 milhões de euros em energia solar fotovoltaica. A decisão foi anunciada esta quinta-feira, 10 de março, em comunicado, pela Sun Africa, promotora do projeto. Esta empresa norte-americana é uma subsidiária da UGT (Uban Green Tecnologies) Renewables, com sede em Chicago.



A Sun Africa diz que se trata do maior empreendimento fotovoltaico e de baterias na África Subsariana. O projeto envolve a empresa portuguesa MCA, que atua como construtora líder.





O investimento irá materializar-se através de sete projetos independentes e permitirá à Sun Africa disponibilizar uma capacidade total de 370 MW em três províncias angolanas, Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico, permitindo fazer chegar eletricidade a várias regiões do país.





Todavia, a primeira localidade a receber um dos empreendimentos será Biópio, na província de Benguela. Segundo o promotor este município irá receber individualmente o maior projeto solar em toda a África Subsariana com uma dimensão de 118 MW.





O projeto da Sun Africa é suportado por um grupo deiversificado de promotores, entre as quais as agências de cooperação sueca (Swedish Export Credit Corporation), sul-coreana (K-Sure) e sul-africana (DBSA). O sindicato bancário é liderado pelo banco europeu ING.





A Sun Africa assegura que esta solução energética irá permitir ao Estado angolano uma poupança de 5 mil milhões de dólares ao longo dos 35 anos de vida do projeto. Sobre o projeto de financiamento, os responsáveis da Sun Africa destacam, em comunicado, "as condições conseguidas para um projecto em solo Angolano, num cenário financeiro globalmente complexo como o atual, agravado pela presente pandemia, foram absolutamente notáveis".