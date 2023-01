Cinco questões sobre o futuro de Angola

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Por força da saída do poder de José Eduardo dos Santos, Angola iniciou em 2017 numa nova caminhada política marcada pela luta contra a corrupção, mas também por um declínio do MPLA, o partido no poder. Este cenário coloca cinco desafios ao país que aqui são enumerados.



1. A capacidade política de João Lourenço