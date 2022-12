Coca-Cola compra marcas da angolana Refriango do português Luís Vicente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A The Coca-Cola Company comprou algumas marcas e "outros ativos intangíveis necessários à produção e comercialização em Angola de um vasto portefólio de bebidas não-alcoólicas" ao Grupo Refriango, indica um comunicado da SRS Legal, que assessorou a multinacional norte-americana na aquisição."A transação faz parte da estratégia de crescimento da Coca-Cola, representando uma oportunidade para a criação de sinergias e para aproveitar o forte investimento realizado em capacidade de produção e novos formatos ecologicamente adequados. A transação serve também o propósito de fornecer novos e melhores produtos aos consumidores angolanos", indica o comunicado.Em junho passado, a Refriango tinha celebrado um acordo de parceria para produzir, engarrafar e distribuir os produtos da multinacional americana em Angola, num investimento de 28 milhões de euros.A Refriango "roubou" a Coca-Cola à Castel, que também pertence ao português Grupo Luís Vicente, passando a preparar, embalar, distribuir e comercializar as marcas Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid e Schweppes.Entre as 15 marcas de bebidas detidas pela Refriango contam-se o refrigerante Blue, a água Pura, os sumos Nutry e Tutti, a água tónica Welwitschia, bem como a cerveja Tigra e a bebida energética Speed.