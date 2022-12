Coca-Cola e Refriango negam que multinacional tenha comprado marcas à empresa angolana

A Refriango, do grupo português Luís Vicente, manteve o seu portefólio de 15 marcas de bebidas no mercado angolano, sendo também responsável pela preparação, embalagem, distribuição e comercialização das marcas da The Coca-Cola Company presentes em Angola, indicam esta quinta-feira a Refriango e a multinacional norte-americana em comunicado conjunto.O esclarecimento surge após ontem a SRS Legal ter indicado que tinha assessorado a gigante mundial de bebidas na "compra de algumas marcas da Refriango" em Angola.Agora, a empresa pertencente ao grupo Luís Vicente e a multinacional desmentem essa informação, salientando que a Refriango não transmitiu quaisquer marcas ao grupo The Coca-Cola Company.Em abril passado, a Refriango celebrou um acordo de parceria para produzir, engarrafar e distribuir os produtos da multinacional americana em Angola, num investimento de 28 milhões de euros e que se estimava que iria criar cerca de 300 postos de trabalho. O acordo entrou em vigor a 1 de julho.A Refriango "roubou" a Coca-Cola à Castel, que também pertence ao português Grupo Luís Vicente, passando a preparar, embalar, distribuir e comercializar as marcas Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid e Schweppes.Entre as 15 marcas de bebidas detidas pela Refriango contam-se o refrigerante Blue, a água Pura, os sumos Nutry e Tutti, a água tónica Welwitschia, bem como a cerveja Tigra e a bebida energética Speed.