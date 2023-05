Concessionária angolana de petróleo e gás compra sede do Banco Económico por 91,2 milhões

O presidente do conselho de administração da ANPG - Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis disse esta terça-feira que está a concretizar a compra do edifício-sede do Banco Económico, por 100 milhões de dólares (91,2 milhões de euros)."Estamos no finalmente, já temos o acordo assinado entre o banco e a agência e estamos agora naquelas formalidades para o pagamento", disse Jerónimo Paulino, frisando que custou à agência 100 milhões de dólares.Questionado sobre para quando a mudança, Jerónimo Paulino disse que a previsão é para dezembro deste ano."Isso leva tempo, porque precisamos de equipar de acordo com as nossas necessidades, mobilar de acordo com as nossas necessidades, o Banco Económico também necessita de equipar e mobilar o edifício para onde vão, então estamos a prever que mudaremos para lá em dezembro", salientou.O edifício do Banco Económico, antigo Banco Espírito Santo Angola (BESA), representou um investimento de cerca de 150 milhões de dólares (136,4 milhões de euros), tem 111 metros acima do solo, 25 andares à superfície e cinco pisos subterrâneos, ocupando uma área de 41.684,92 metros quadrados.A sua inauguração, em 2012, foi um dos últimos atos de Álvaro Sobrinho antes de ser afastado do BESA.neg