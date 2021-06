Eduardo dos Santos esperado em Luanda

A informação de que o ex-Presidente da República irá regressar a Angola ainda este mês de junho corre com insistência. José Eduardo dos Santos saiu do país em abril de 2019 e desde então tem permanecido, a maior parte do tempo, em Barcelona.

