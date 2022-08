Eleições em Angola: MPLA fica com 124 deputados, a UNITA com 90

O MPLA venceu as eleições gerais em Angola com 51,7% dos votos, tendo eleito 124 deputados. Este resultado permite ao partido liderado por João Lourenço obter maioria absoluta. Todavia, perde a maioria quallificada. Por sua vez, a UNITA obteve 44,5% e conquistou 90 deputados.Estes números foram revelados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE), numa conferência de imprensa em Luanda. A CNE diz que se tratam de resultados consolidados, com 92,4% dos votos contados. Nesta medida, acrescentou a CNE, não será necessário fazer mais um encontro com jornalistas para apresentar os resultados finais.Além do MPLA e da UNITA, apenas mais três partidos elegeram deputados e todos em igual número, dois. Assim, os outros partidos com representação parlamentar serão o PRS (1,3%), FNLA (1,05%) e PHA (1,01%)