Empresário angolano Carlos São Vicente fica em prisão preventiva

Leia Também Standard Bank Angola diz que apreensão de participação de Carlos São Vicente não afeta operação

Leia Também Justiça angolana arresta bens do empresário angolano Carlos de São Vicente

Leia Também Suíça congela 900 milhões de dólares de empresário angolano Carlos de São Vicente

Carlos São Vicente que foi hoje ouvido, pela segunda vez, durante cerca de sete horas na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal (DNIAP), órgão afeto à PGR, foi conduzido para a cadeia de Viana, em Luanda.Em causa está uma investigação que envolve uma conta bancária de Carlos São Vicente congelada na Suíça, por suspeitas de lavagem de dinheiro com cerca de 900 milhões de dólares, o equivalente a 752 milhões de euros, segundo divulgou um blogue suíço que acompanha questões judiciais naquele país.Em declarações à Lusa, o porta-voz dos Serviços Penitenciários confirmou a entrada de Carlos São Vicente no estabelecimento prisional de Viana, onde cumprirá inicialmente um período de quarentena devido à covid-19, seguindo posteriormente para as celas de acomodação.Segundo Menezes Cassoma, está criado um espaço para o cumprimento da quarentena, com separação feita de acordo com as datas de entrada.As autoridades judiciais angolanas ordenaram já a apreensão de vários edifícios do grupo AAA, pertencente ao empresário Carlos São Vicente, que está a ser investigado na Suíça por peculato e branqueamento de capitais.O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da PGR emitiu um comunicado a anunciar a apreensão dos edifícios AAA, dos hotéis IU e IKA, localizados em todo o território nacional e o edifício IRCA, na Rua Amílcar Cabral, em Luanda.A PGR justificou a apreensão com indícios da prática de crimes de peculato, participação económica em negócio, tráfico de influência e branqueamento de capitais, crimes pelos quais foi constituído arguido há cerca de duas semanas.Depois dos edifícios, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da PGR anunciou a apreensão da participação social minoritária de 49% da AAA Ativos no Standard Bank Angola, onde o empresário é administrador não-executivo, tendo o mesmo solicitado suspensão das funções enquanto durar o processo.Na sexta-feira, fonte da PGR confirmou à Lusa que foi solicitado o congelamento de contas e apreensão de bens de Irene Neto, filha do primeiro presidente angolano, Agostinho Neto, tendo sido enviadas cartas rogatórias a Portugal e Luxemburgo pedindo a colaboração das autoridades judiciais nestas investigações.O AAA, liderado por Carlos São Vicente, é um dos maiores grupos empresariais angolanos, operando na área de seguros e da hotelaria.