Despacho que ordena prisão refere que Carlos São Vicente lesou Sonangol em 763,6 milhões

Leia Também PGR angolana diz que em agosto não existia matéria para investigar empresário Carlos São Vicente

Leia Também PGR de Angola apreende mais imóveis do empresário Carlos São Vicente

Leia Também Regulador suíço repreende banco usado pelo empresário angolano Carlos São Vicente

Leia Também Empresário angolano Carlos São Vicente fica em prisão preventiva

Leia Também Suíça congela 900 milhões de dólares de empresário angolano Carlos de São Vicente

De acordo com o despacho a que a Lusa teve acesso, o empresário angolano, que entre 2000 a 2016 desempenhou, em simultâneo, as funções de diretor de gestão de riscos da Sonangol e de presidente do conselho de administração da companhia AAA Seguros, sociedade em que a petrolífera angolana era inicialmente única acionista, terá levado a cabo naquele período "um esquema de apropriação ilegal de participações sociais" da seguradora e de "rendimento e lucros produzidos pelo sistema" de seguros e resseguros no setor petrolífero em Angola, graças ao monopólio da companhia.Desta forma, Carlos São Vicente passou a ser o "detentor maioritário das participações nas AAA Seguros, com 89,89%, em detrimento da Sonangol, que viu as suas participações sociais drasticamente reduzidas em 10% [a 10%], num prejuízo estimado em mais de USD 900.000.000,00 [cerca de 763,6 milhões de euros ao câmbio atual]", não tendo a petrolífera "recebido qualquer benefício", em contrapartida, adianta o documento.Cedências de participação, que de acordo com o despacho, o arguido terá referido que foram feitas "com base num acordo informal" entre ele, enquanto representante da AAA Seguros, e o então presidente do conselho de administração da Sonangol, e mais tarde vice-presidente de Angola, Manuel Vicente.Ainda de acordo com o despacho transcrito, "grande parte do Ativos das AAA Seguros, SA [que já cessou a atividade] pertencem hoje a outras empresas do mesmo grupo detidas/controladas pelo arguido Carlos Manuel de São Vicente", através de "um processo fraudulento em prejuízo do Estado angolano".A justiça angolana considera no documento haver "fortes indícios" de que a cedência de participações sociais a favor das AAA-Seguros SA, detida por Carlos Manuel de São Vicente, foi feita "ilicitamente", porque "não existem nos autos evidências de que o Conselho de Administração da Sonangol teria anuído a transferência das ações", lê-se na transcrição do despacho que constituiu Carlos São Vicente como arguido e determinou a sua prisão preventiva em 22 de setembro último.Um documento que não terá sido entregue a Carlos São Vicente naquele dia.Em interrogatório, o empresário angolano terá referido ainda, de acordo com o documento, que "era entendimento, à data, que nos termos do decreto nº39/01, cabia à Sonangol criar a empresa e depois retirar-se paulatinamente" da sua estrutura acionista, "supostamente para impulsionar as politicas de fomento do empresariado nacional".Além de ter alegado que "as cedências das participações sociais pela Sonangol a favor da empresa AAA Seguros "foram a título oneroso, ou seja segundo o arguido, a Sonangol terá em contrapartida beneficiado de serviços financeiros e da colocação rápida do risco petrolífero no mercado internacional".Perante o exposto, o documento conclui: "não restarem dúvidas, dos suficientes indícios de estar o arguido Carlos Manuel de São Vicente , incurso na prática dos crimes de peculato (...), recebimento indevido de vantagens (...), corrupção (...), participação económica em negócio (...) tráfico de influências (...)".E atendendo ao facto de o arguido, "ser uma pessoa conhecida, influente e ter poder financeiro", e que viaja com regularidade para o estrangeiro, o despacho refere que há "fundado receio de perigo de fuga e de perturbação de instrução do processo, o tange [no que toca]a produção, conservação e integridade da prova" pelo que determinou a prisão preventiva.Carlos São Vicente foi ouvido a 22 de setembro, pela segunda vez, durante cerca de sete horas na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal (DNIAP), órgão afeto à PGR, e foi conduzido para a cadeia de Viana, em Luanda.As autoridades judiciais angolanas ordenaram já a apreensão de vários edifícios do grupo AAA, pertencente ao empresário Carlos São Vicente, que está também a ser investigado na Suíça por peculato e branqueamento de capitais.O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da PGR emitiu um comunicado a anunciar a apreensão dos edifícios AAA, dos hotéis IU e IKA, localizados em todo o território nacional e o edifício IRCA, na Rua Amílcar Cabral, em Luanda.Depois dos edifícios, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da PGR anunciou a apreensão da participação social minoritária de 49% da AAA Ativos no Standard Bank Angola, onde o empresário é administrador não executivo, tendo o mesmo solicitado suspensão das funções enquanto durar o processo.A PGR pediu também o congelamento de contas e apreensão de bens de Irene Neto, filha do primeiro Presidente angolano, Agostinho Neto, e mulher do empresário.O AAA, liderado por Carlos São Vicente, é um dos maiores grupos empresariais angolanos, operando na área de seguros e da hotelaria.