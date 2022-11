“Game over.” Angola faz xeque a Isabel dos Santos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A emissão , por parte da Interpol, de um mandado de captura internacional em nome de Isabel dos Santos era, porventura, o desfecho que ninguém queria. A concretização deste ato judicial significa o fim de um jogo do gato e do rato que as duas partes, Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola e empresária, vinham mantendo ao longo dos últimos dois anos. “Game over”, o anglicismo utilizado por uma fonte governamental contactada pelo

...