Governo angolano antecipa saída da recessão só em 2020

Um documento do ministério das Finanças de Angola aponta para que 2019 seja mais um ano de recessão, que só deverá ser superada em 2020 com uma subida do PIB de 1,8%.

O governo de Angola antecipa que o PIB do país vai contrair, em 2019, pelo quarto ano consecutivo, e que a economia só sairá da recessão em 2020, com um crescimento de 1,8%.





As estimativas são do ministério das Finanças angolano e constam de um documento que servirá de base para o orçamento do próximo ano, a que a Bloomberg teve acesso.