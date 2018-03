Isabel dos Santos: Acusações representam um "circo para esconder o passado negro da Sonangol"

Anónimo

Há 2 horas

Isabelinha, continuas a não perceber que o problema é teres sido TU a assumir o posto de PCA. Não só o teu pai, tu e a tua família roubaram a fortuna do país como ainda se acharam os únicos com capacidade para gerir empresas estatais. A Sonangol estava mal? Menina, teu tio Manuel Vicente criou vícios incríveis, simplesmente incríveis. Tratamento de fertilização para ter gêmeos, pagos pela Sonangol? Mas aí andas tu a dizer que a foi direcção anterior (que está lá de novo) que deixou a Instituição com um enorme buraco financeiro. Não dizes que foi o teu tio que te encheu os bolsos com os contractos com a Galp e outros onde tens interesses pessoais. A verdade é que o teu paizinho cercou-se de capangas no saque do país e com essa protecção vocês foram enriquecendo fabulosamente e agora em vez de saírem de finhinho, não, ainda querem dizer que Angola está melhor por causa de vocês. Eu no teu lugar estaria no estrangeiro a gerir os meus negócios e a viver a boa vida e ia a Angola de férias!