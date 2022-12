Isabel dos Santos financia parte da defesa com empresa de diamantes

Isabel dos Santos tem pago pelo menos parte das despesas legais com a defesa dos vários processos judiciais de que é alvo através de uma empresa com sede no Dubai que se dedica à compra e revenda de diamantes, avança esta sexta-feira o Expresso De acordo com a investigação do semanário, em conjunto com a SIC e o jornal holandês NRC, a defesa da empresária angolana na Holanda é financiada, pelo menos parcialmente, pela Nemesis International DMCC, uma empresa criada no Dubai e que se dedica a comprar a baixo preço diamantes ao Estado angolano para posterior revenda.O jornal indica que duas empresas holandesas de Isabel dos Santos - a Exem Oil & Gas BV e a sua casa-mãe, a Exem Energy, BV - firmaram um acordo em março de 2020 com a Nemesis mediante o qual a empresa sediada no Dubai concede uma linha de crédito sem juros até dois milhões de euros com cada uma das empresas.Os dois contratos foram assinados por Konema Mwenenge, amigo de infância do falecido marido de Isabel dos Santos, Sindika Dokolo.