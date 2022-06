João Lourenço telefonou para saber de Eduardo dos Santos

Na sequência das informações sobre a deterioração do estado de saúde do ex-presidente da República José Eduardo dos Santos, o Presidente João Lourenço manteve hoje uma conversa telefónica com a senhora Ana Paula dos Santos em gesto de solidariedade", escreve-se na referida página.

José Eduardo dos Santos já foi visitado pelos filhos Isabel dos Santos e Coreón Du (José Paulino dos Santos) na unidade de cuidados intensivos do hospital de Barcelona onde se encontra.Já Tchizé dos Santos ainda não terá visitado o progenitor por ter entrado em rota de colisão com Ana Paula dos Santos, a mulher do pai. Tanto Coreón Du como Tchizé dos Santos são filhos de um relacionamento entre Eduardo dos Santos e Maria Luísa Abrantes, com a qual nunca contraiu matrimónio.Isabel dos Santos é fiilha do primeiro casamento de Eduardo dos Santos, com a russa Tatiana Kukanova.A decisão foi motivada por um deterioramento do estado de saúde de José Eduardo dos Santos e a sua situação é considerada muito grave.