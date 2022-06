José Eduardo dos Santos está nos cuidados intensivos

O ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, encontra-se internado nos cuidados intensivos de uma unidade hospitalar em Barcelona, a cidade espanhola onde tem residido nos últimos tempos.A decisão foi motivada por um deterioramento do estado de saúde de José Eduardo dos Santos e a sua situação é considerada muito grave, soube o Negócios.Eduardo dos Santos, após uma estada em Angola, regressou no passado dia 7 de março a Barcelona onde há vários anos recebe cuidados médicos.Há cerca de um mês chegou a correr o rumor de que Eduardo dos Santos tinha falecido. Nessa mesma ocasião foi noticiada uma desavença entre a mulher do ex-Presidente angolano, Ana Paula dos Santos, e as filhas daquele, em particular Tchizé dos Santos e Isabel dos Santos.Ana Paula dos Santos tinha-se distanciado de Eduardo dos Santos após a saída deste da presidência angolana mas agora voltou a aproximar-se do seu marido, viajando para Barcelona e assumindo o controlo dos assuntos domésticos.

Nessa ocasião, Tchizé dos Santos denunciou "abusos" e "condicionamento da liberdade" em relação ao seu pai, que reside em Barcelona desde 2019, admitindo que a família lida com "um caso de polícia", que pode motivar uma queixa às autoridades espanholas.



"Nós, os filhos de José Eduardo dos Santos (…) os que, de facto, estamos a querer zelar pela segurança do nosso pai, pela integridade física e jurídica do nosso pai, estamos a sentir-nos impotentes e só vamos ter uma alternativa que é chamar as autoridades espanholas a intervir porque isto é um caso de polícia. A outra alternativa é levar ao conhecimento de todos os angolanos o que está a acontecer", disse em declarações então enviadas à agência Lusa.