Eduardo dos Santos: situação é estável mas delicada

Leia Também José Eduardo dos Santos terá sofrido um AVC

Leia Também João Lourenço telefonou para saber de Eduardo dos Santos

A situação clínica de José Eduardo dos Santos é estável e delicada. O antigo presidente angolano foi internado, no passado dia 23 de junho, na unidade de cuidados intensivos do Centro Médico Tekon, em Barcelona.O antigo líder angolano caiu na sua residência e só 15 minutos depois é que a família se deu conta do acidente, sendo que durante este período terá estado com pouco oxigénio.José Eduardo dos Santos registou três paragens cardíacas e caso sai da coma em que se encontra é previsível que fique com sequelas resultantes deste quadro adverso.Embora a situação de José Eduardo dos Santos seja tida como estável a realidade é que não melhorou por comparação com os problemas que apresentou à data do seu internamentoPara já, as visitas da família a José Eduardo dos Santos, só podem acontecer no período da tarde e durante uma hora. Além da mulher, Ana Paula dos Santos, o antigo chefe do Estado angolano já recebeu a visita da filha Isabel dos Santos e do filho José Paulino dos Santos (Coréon Dú).Já a filha Tchizé dos Santos, entrou em rota de colisão com Ana Paula dos Santos e ainda não se terá deslocado a Barcelona.

Tchizé usou mesmo utilizou as redes sociais para criticar o atual presidente angolano, João Lourenço, pelo facto de ter contactado Ana Paula dos Santos e não um dos filhos para se inteirar do estado de saúde do pai.





"Aqui está tudo dito. Não liga para a Isabel dos Santos porquê? Você faz tudo para matar o outro e depois liga para a suposta esposa que nos últimos quatro anos esteve com ele dois meses prestando suposto apoio", escreveu a irmã de Coréon Dú, que nasceu de um relacionamento entre Eduardo dos Santos e Maria Luísa Abrantes.