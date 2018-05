Lourenço e Marcelo felizes com o desfecho do caso Manuel Vicente

Lusa

Conversei na manhã de hoje com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na sequência da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa. Felicitámo-nos pelo feliz desfecho do caso e reiterámos a vontade de seguir em frente com a cooperação entre os nossos dois países. — João Lourenço (@jlprdeangola) 11 de maio de 2018



O Presidente da República de Angola, João Lourenço, está feliz com o desfecho do caso Manuel Vicente e a transferência do processo Manuel Vicente, tendo transmitido este estado de espírito a Marcelo Rebelo de Sousa.Num tweet publicado esta sexta-feira, 11 de Maio, João Lourenço dá conta de que já falou por telefone com o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem retirerou "a vontade de seguir em frente com a cooperação entre os nossos dois países"."Felicitámo-nos pelo feliz desfecho do caso", conta o Presidente de Angola na referida publicação.Um dos primeiros passos para a normalização das relações bilaterais deverá ser a nomeação do novo embaixador de Angola em Portugal. Carlos Alberto da Fonseca, ex-assessor dipolmático de José Eduardo dos Santos, foi a figura escolhida por João Lourenço para ocupar o lugar deixado vago por José Marcos Barrica, mas o processo encontrava-se suspenso devido ao caso Manuel Vicente.João Lourenço vai visitar França no próximo dia 21 de Maio e é expectável que, com o desanuviamento das relações bilaterais, possa preparar uma deslocação a Portugal.Na próxima semana, o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, desloca-se a Luanda, o que pode ser considerado como mais um passo para normalizar as relações Estado a Estado.Aliás, o facto de Azeredo Lopes ter confirmado a sua visita a Angola, ainda antes de conhecida oficialmente a decisão do tribunal de transferir o processo Manuel Vicente, significa que as duas partes terão tido conhecimento antecipado do sentido da decisão judicial."Tenho esperança de que com esta decisão da Relação o 'irritante' que existia fique ultrapassado" declarou o primeiro-ministro ao Diário de Notícias. António Costa tinha classificado como "pequeno irritante" a questão judicial envolvendo o antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente.