Lourenço recebe líder da UNITA no Palácio da Cidade Alta

O Presidente da República, João Lourenço, recebeu esta quinta-feira, 6 de outubro, no seu gabinete, o Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. O encontro que teve lugar no Palácio da Cidade Alta foi foi noticiado na conta do Facebook da presidência angolana.





Segundo a Presidência de Angola, "à saída da audiência, o líder da UNITA valorizou o encontro referindo que é um sinal de que as lideranças devem dialogar para benefício do país".



Este é o primeiro encontro entre Adalberto da Costa Júnior e João Lourenço após as eleições gerais de 24 de agosto que deram a vitória ao MPLA. A UNITA, liderada por Adalberto da Costa Júnior, colocou repetidamente em causa o resultado eleitoral.





"Não aceitamos os resultados eleitorais divulgados. Interpusemos uma ação legal para anular as eleições. Esperamos que a CNE compare as atas que tem com as que deu aos partidos da oposição. Angolanos a UNITA ganhou as eleições! Vamos defender a soberania do povo e o seu voto", escreveu Adalberto da Costa Júnior na sua conta do Twitter a 1 de setembro.



Dois dias antes, a 29 de agosto, a Comissão Nacional Eleitoral havia declarado a vitória do MPLA com 51,17% dos votos que lhe garantiam uma uma maioria absoluta de 124 deputados.





A UNITA foi o segundo partido mais votado, com 43,95% e 90 deputados.



João Lourenço tomou posse com Presidente da República a 15 de setembro.