Novo aeroporto de Luanda serve como teste do algodão

O aeroporto internacional Agostinho Neto abre as portas no dia 10 de novembro, mas este ano só movimentará carga. “A diversificação tentada há dezenas de anos tem agora uma ferramenta para não falhar”, diz fonte do Executivo angolano.



Ricardo Viegas d’Abreu diz que o investimento de 2,5 mil milhões “não é muito” para a dimensão do projeto. César Muginga/Novo Jornal Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 09:00







Ao fim de uma década, Luanda vai ter um novo aeroporto internacional. A infraestrutura, batizada com o nome do primeiro Presidente pós-independência do país, Agostinho Neto, será inaugurada esta sexta-feira, 10 de novembro. Ainda assim, numa primeira fase, o aeroporto terá apenas tráfego aéreo de carga.



O que vai mudar? Para uns trata-se apenas de um investimento faraónico de 2,5 mil milhões de euros que a China financiou

