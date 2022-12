Novo arresto a Isabel dos Santos chega a Moçambique, Cabo Verde e São Tomé

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tribunal Supremo (TS) angolano determinou o arresto preventivo dos bens da empresária Isabel dos Santos, avaliados em mil milhões de dólares (941 milhões de euros). Este montante, diz o TS, corresponde "ao valor das quantias de que os arguidos se apropriaram ilicitamente".



Depois do alerta vermelho emitido pela Interpol, na sequência de um mandado de captura emitido pelas autoridades angolanas, Isabel dos Santos volta a estar no centro do furacão.





O arresto preventivo solicitado pelo Tribunal Supremo inclui 100%das participações sociais da empresa Embalvidro, onde a arguida é beneficiária efetiva, todos os saldos das contas bancárias de depósitos à ordem tituladas ou co-tituladas, sedadas em todas as instituições bancárias, 70% das participações na Upstar Comunicação, igual percentagem da posição que detém na empresas de telecomunicações moçambicana Mstar e ainda 100% das empresas de telecomunicação Unitel T+ em Cabo Verde e Unitel STP, em São Tomé e Príncipe e 100% da Unitel International Holding e Unitel International BV.

O arresto preventivo dos referidos bens, observa do despacho assinado pelo juiz Daniel Modesto Geraldes, surge ao abrigo das leis angolanas e do artigo 31º da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Este artigo 31º, intitulado "Embargo preventivo, apreensão e confisco" tem as seguintes 10 alíneas: