Odebrecht está a ganhar uma nova vida em Angola

Durante anos a fio, a Odebrecht foi uma das construtoras preferidas do regime angolano. Trata-se de uma ligação antiga e que passou, inclusive, pelo apoio da empresa brasileira ao MPLA durante as campanhas eleitorais. Esta proximidade ficou particularmente visível nas eleições de 2012, com a intervenção do publicitário brasileiro João Santana na campanha. Em 2017, Mónica Moura, mulher de João Santana, revelou no Ministé

...