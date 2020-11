Os bancos portugueses na encruzilhada angolana

O setor financeiro angolano já foi visto como uma grande oportunidade de negócio para os bancos portugueses. Agora constitui um ativo que é seguido com atenção, e, em alguns casos, é mesmo dispensável. Por exemplo, o Montepio estará aberto a vender a posição maioritária de 51% que tem no Finibanco Angola e o Novo Banco também pretenderá alienar a participação de 9,72% que possui no Banco Econó

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...