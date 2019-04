PGR realiza visita oficial a Angola entre 24 e 26 de abril

Ricardo Almeida

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, vai fazer uma visita oficial a Angola entre os dias 24 e 26 de abril, a convite do homólogo angolano, disse hoje à Lusa a Procuradoria de Portugal.

"A procuradora-geral da República realiza, a convite do seu homólogo angolano, uma visita oficial a Angola, nos dias 24, 25 e 26 de abril, por ocasião do 40-º aniversário da Procuradoria-Geral de Angola", afirma uma nota enviada à Lusa.

A deslocação da procuradora-geral segue-se à da ministra da Justiça portuguesa, Francisca Van Dunen, que vai estar em Angola entre 16 e 18 de abril.