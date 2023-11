Portas vai a Angola dar palestra sobre lideranças de alta performance

Paulo Portas vai estar esta quinta-feira, 16 de novembro, em Angola, para uma mesa redonda com CEO deste país e também para realizar uma palestra sobre lideranças de alta performance num mundo complexo.





O antigo vice-primeiro-ministro de Portugal desloca-se a Luanda a convite da Global Services Corporation (GSC), a entidade angolana que organiza o evento, a qual se apresenta como gerindo uma carteira de ativos patrimoniais superior a mil milhões de dólares, composta por indústrias, centros comerciais, e prestadores de serviços nas mais variadas áreas de negócios.





No encontro com os CEO, Paulo Portas irá abordar o papel do setor petrolífero na transformação da economia. Na iniciativa marcarão presença figuras de Estado de Angola, casos do ministro dos Petróleos e Recursos Naturais, Diamantino Azevedo, e do o ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano, entre outros.





"Quero, no próximo dia 16, empenhadamente e com muita amizade, pela transformação de uma economia cheia de potencial como a angolana" estar presente na cimeira organizada pela GSC, afirma Paulo Portas no vídeo promocional do evento disponível na rede social Linkedin.