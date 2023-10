Porto do Lobito entregue a subsidiária da MSC

O Ministério dos Transportes de Angola entregou a concessão do terminal de carga geral do Porto do Lobito à Africa Global Logistics, empresa detida pelo grupo Mediterranean Shipping Company (MSC).





O ministério liderado por Ricardo Viegas D’Abreu salienta a dimensão da MSC que identifica como "líder global no transporte marítimo, que opera em mais de 155 países, empregando mais de 100.000 trabalhadores".





A concessão é outorgada por um período de 20 anos, e abrange os direitos de utilização e exploração do terminal, incluído no domínio público portuário do Porto do Lobito, em regime de gestão de ‘landlord port’ (porto senhorio). "Com esta concessão o Executivo espera dinamizar a produtividade do terminal e contribuir para o crescimento sustentável da região" afirma-se no comunicado emitido pelo Ministério dos Transportes.





A Africa Global Logistics, sublinha o mesmo documento, "está presente em 49 países e é responsável pela operação de 21 concessões portuárias (incluindo 17 terminais de contentores, sete terminais Ro-Ro e dois terminais de produtos florestais) e duas concessões 2 ferroviárias – uma nos Camarões (Comrail) e outra na ligação entre a Costa do Marfim e o Burkina Faso (Sitorail)".