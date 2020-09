Presidente angolano cria Conselho Económico e Social com 45 membros

O "novo espaço de diálogo com a sociedade" tinha sido anunciado pelo Presidente da República em maio num encontro em Luanda com representantes da sociedade civil para avaliação do impacto da covid-19 nas empresas e nas famílias.Segundo a nota da Casa Civil, a existência do Conselho Económico e Social vai permitir que João Lourenço receba "contribuições da comunidade empresarial, das cooperativas, da comunidade científica académica, das associações que se ocupam do desenvolvimento sócio-económico da mulher e dos jovens, assegurando assim uma participação mais ativa destes nos aspetos de programação e de execução das tarefas do desenvolvimento nacional".O Conselho é composto por quarenta e cinco membros, escolhidos entre especialistas reconhecidos nas áreas das ciências económicas e sociais, bem como empresários e gestores que cumprirão um mandato de dois anos.Para já, chefe do executivo angolano designou 40 elementos, entre os quais os economistas Carlos Rosado de Carvalho, Precioso Domingos, Yuri Quixina e Manuel Alves da Rocha, empresários de vários ramos como Pedro Godinho Domingos, José Severino, Manuel Sumbula e Domingos Vunge, ambientalistas como Vladimir Russo, etc.A lista será completada com mais cinco nomes ainda por designar.O Conselho Económico e Social "é um órgão de reflexão de questões de especialidade macro-económica, empresarial e social, que está à disposição do Titular do Poder Executivo para efeitos de consulta de matérias do interesse do Executivo", salienta ainda a nota, explicando que este órgão autónomo não integra a Administração Pública.